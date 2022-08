I progetti spaziali europei rivolti ai giovani

Leggi su linkiesta

(Di martedì 9 agosto 2022) Il 7 dicembre 1972 l’equipaggio dell’Apollo 17 si trova a 45mila chilometri di distanza dalla Terra, in viaggio verso la Luna. Un membro dell’equipaggio, probabilmente il geologo-astronauta Harrison Schmitt, scatta una foto a colori: ancora non lo sa, ma diventerà una fotografia epocale e uno spartiacque nella storia del pianeta. Per la prima volta la nostra dimora cosmica si vede allo specchio e diventa consapevole di ciò che è: una biglia blu, “Blue marble”, come viene battezzata la foto. Si tratta di una vera e propria rivoluzione nella nostra visione del mondo, che ora appare dominato non più dalla dimensione terrestre a noi familiare, ma dallo spazio che ci regala una nuova prospettiva da esplorare. L’esperienza de “Il Cielo itinerante” Oggi per l’Unione europea la scoperta dell’universo, soprattutto grazie al lavoro dell’Agenzia spaziale europea (Esa) e ai fondi ...