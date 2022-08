Gas, prezzi choc. Il report: «Più di metà dei costi che paghiamo in bolletta dovuti alla speculazione» (Di martedì 9 agosto 2022) Oltre 100 euro per megawattora. Almeno la metà dei prezzi del gas fotografati sul mercato del Ttf di Amsterdam è quanto paghiamo in bolletta per la speculazione, hedge fund e trader,... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 9 agosto 2022) Oltre 100 euro per megawattora. Almeno ladeidel gas fotografati sul mercato del Ttf di Amsterdam è quantoinper la, hedge fund e trader,...

GrimoldiPaolo : Ma come? Giggino e Letta ci hanno legato mani e piedi all'Algeria per 'sfuggire alla Russia' e ora Algeri entra nei… - kiki_viola8 : RT @ilmessaggeroit: Gas, prezzi choc. «Più di metà dei costi che paghiamo in bolletta dovuti alla speculazione» - sangermax : RT @ilmessaggeroit: Gas, prezzi choc. «Più di metà dei costi che paghiamo in bolletta dovuti alla speculazione» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Gas, prezzi choc. «Più di metà dei costi che paghiamo in bolletta dovuti alla speculazione» - caroletta71 : RT @ilmessaggeroit: Gas, prezzi choc. «Più di metà dei costi che paghiamo in bolletta dovuti alla speculazione» -