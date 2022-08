Droga e armi nascoste nel trolley | arrestata una 36enne napoletana

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAfragola (Na) – Unpieno di, nascosto in un vano ricavato sotto il balcone di casa. I carabinieri della stazione di Afragola (Napoli) lo hanno sequestrato ad Anna Maiello,del posto già nota alle forze dell’ordine. La donna è finita in manette per detenzione dia fini di spaccio e detenzione abusiva diclandestine. Si trova ora in carcere, nel penitenziario femminile di Pozzuoli, in attesa di giudizio. Durante un’accurata perquisizione in casa, i militari hanno trovato in una valigia tre pistole e stupefacenti sufficienti a confezionare centinaia di dosi. Tra leritrovate una Beretta 92FS calibro 9×21: la pistola aveva la matricola abrasa e completava il trio con due scacciacani con tappo rosso ...