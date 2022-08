Donald Trump, l'Fbi irrompe a casa sua: "Mi vogliono far fuori" (Di martedì 9 agosto 2022) La casa di Donald Trump perquisita dall'Fbi. Il Dipartimento di Giustizia sta indagando sul potenziale trattamento improprio di informazioni classificate dopo che la National Archives and Records Administration ha affermato di aver recuperato da Mar-a-Lago 15 scatole di documenti. Gli archivi nazionali hanno confermato che l'ex presidente degli Stati Uniti avrebbe dovuto consegnare quel materiale dopo aver lasciato l'incarico e per questo ha chiesto al Dipartimento di giustizia di indagare. Esistono infatti numerose leggi federali che disciplinano la gestione di documenti riservati e documenti governativi sensibili, compresi gli statuti che classificano come reato rimuovere tale materiale e conservarlo in un luogo non autorizzato. Una fonte vicina al dossier ha spiegato che gli agenti stavano cercando di vedere se ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Ladiperquisita dall'Fbi. Il Dipartimento di Giustizia sta indagando sul potenziale trattamento improprio di informazioni classificate dopo che la National Archives and Records Administration ha affermato di aver recuperato da Mar-a-Lago 15 scatole di documenti. Gli archivi nazionali hanno confermato che l'ex presidente degli Stati Uniti avrebbe dovuto consegnare quel materiale dopo aver lasciato l'incarico e per questo ha chiesto al Dipartimento di giustizia di indagare. Esistono infatti numerose leggi federali che disciplinano la gestione di documenti riservati e documenti governativi sensibili, compresi gli statuti che classificano come reato rimuovere tale materiale e conservarlo in un luogo non autorizzato. Una fonte vicina al dossier ha spiegato che gli agenti stavano cercando di vedere se ...

Corriere : L’Fbi a casa di Donald Trump. Gli agenti perquisiscono anche la cassaforte: «Attacco alla mia candidatura». Portati… - ilpost : L’FBI ha perquisito la casa di Donald Trump in Florida - Radio1Rai : ??#StatiUniti Perquisita dall'FBI la villa di Donald Trump in Florida: requisiti scatoloni di documenti. L'operazion… - fanpage : Gli agenti dell'Fbi hanno fatto irruzione nella villa di Donald Trump - AndreaLisi15 : RT @madforfree: Stanotte l’FBI ha perquisito la villa di Donald Trump in Florida, forzando, pare,anche la cassaforte dell’ex presidente. Il… -