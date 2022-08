D’Agostino: «Calenda? Un bipolare con disturbo di personalità. La destra vincerà per forza…» (Di martedì 9 agosto 2022) «Io me ne stavo tranquillo al mare e il Churchill dei Parioli dà il calcio sui maccheroni del centrosinistra e rinnega l’accordo? Aho’, sarà l’estate ma a me sembra che le sinapsi di tutti stiano girando al contrario». A parlare è Roberto D’Agostino, il fondatore di Dagospia. In un’intervista a La Stampa dice: «Da adesso Carlo Calenda è Bullo da solo. Per carità, nel suo pieno diritto di fare tutti gli strappi, strappetti e strapponi che vuole. Però sembra quel signore che vedeva arrivare il diluvio universale ed era indeciso se uscire con l’ombrello». D’Agostino: «Calenda mi sembra un bipolare» Quando gli chiedono se è Calenda che ha rotto con Letta o viceversa, Dago risponde: «Ah, qui Freud ci avrebbe scritto quattro libri, che so, una Psicopatologia della politica quotidiana. ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 agosto 2022) «Io me ne stavo tranquillo al mare e il Churchill dei Parioli dà il calcio sui maccheroni del centrosinistra e rinnega l’accordo? Aho’, sarà l’estate ma a me sembra che le sinapsi di tutti stiano girando al contrario». A parlare è Roberto, il fondatore di Dagospia. In un’intervista a La Stampa dice: «Da adesso Carloè Bullo da solo. Per carità, nel suo pieno diritto di fare tutti gli strappi, strappetti e strapponi che vuole. Però sembra quel signore che vedeva arrivare il diluvio universale ed era indeciso se uscire con l’ombrello».: «mi sembra un» Quando gli chiedono se èche ha rotto con Letta o viceversa, Dago risponde: «Ah, qui Freud ci avrebbe scritto quattro libri, che so, una Psicopatologia della politica quotidiana. ...

