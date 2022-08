Centrodestra, si lavora a programma che punta su tasse e sicurezza. Salvini: se avrà più voti, Meloni premier (Di martedì 9 agosto 2022) - Sulle tasse, però, le diverse forze devono trovare il punto di incontro soddisfacente. La leader di FdI esclude tecnici di area o soluzioni di scorta: 'Io sono pronta'. Berlusconi non ha sciolto la ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 9 agosto 2022) - Sulle, però, le diverse forze devono trovare il punto di incontro soddisfacente. La leader di FdI esclude tecnici di area o soluzioni di scorta: 'Io sono pronta'. Berlusconi non ha sciolto la ...

PaolinoBonapar1 : RT @ultimora_pol: #Italia Accordo nel centrodestra: #Coraggio, Italia al Centro, #UdC e Noi con l'Italia verso una lista unica: in cambio a… - capand69 : RT @agambella: Mentre i nuovi partiti 'antisistema' correranno da soli, i 4 partiti minori del centrodestra trovano prima accordi a 2 e fin… - fmarengo5912 : RT @ultimora_pol: #Italia Accordo nel centrodestra: #Coraggio, Italia al Centro, #UdC e Noi con l'Italia verso una lista unica: in cambio a… - thewaterflea : RT @agambella: Mentre i nuovi partiti 'antisistema' correranno da soli, i 4 partiti minori del centrodestra trovano prima accordi a 2 e fin… - _MrWolf_ : RT @ultimora_pol: #Italia Accordo nel centrodestra: #Coraggio, Italia al Centro, #UdC e Noi con l'Italia verso una lista unica: in cambio a… -