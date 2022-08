Calciomercato Torino, fatta per Vlasic: domani visite mediche e firma (Di martedì 9 agosto 2022) Il Torino ha chiuso per Nikola Vlasic: operazione con il West Ham sulla base di un prestito con diritto di riscatto per il nazionale croato Leggi su pianetamilan (Di martedì 9 agosto 2022) Ilha chiuso per Nikola: operazione con il West Ham sulla base di un prestito con diritto di riscatto per il nazionale croato

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO: @SkySportDE ACCORDO JUVENTUS-EINTRACHT PER KOSTIC. L'ESTERNO POTREBBE ARRIVARE A TORINO GIÀ OGGI… - Gazzetta_it : Juve-Kostic, accordo fatto: il serbo atteso per oggi a Torino #calciomercato - carlolaudisa : La #Juve ottiene il sì dell’@Eintracht per #Kostic. Intesa a metà strada: 13 milioni più 4 di bonus, i tedeschi par… - iljackmora : RT @CorriereGranata: ? Le società non hanno trovato l'accordo sulla formula per il trasferimento di #Miranchuk ????: i bergamaschi vogliono m… - CorriereGranata : ? Le società non hanno trovato l'accordo sulla formula per il trasferimento di #Miranchuk ????: i bergamaschi voglion… -