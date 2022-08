Calciomercato Milan, intensificati i contatti per il colpo a centrocampo (Di martedì 9 agosto 2022) Calciomercato Milan, le ultime novità sui contatti tra il club rossonero e il nuovo possibile colpo per il centrocampo Il Milan è sempre a caccia di un nuovo centrocampista e, al momento, i contatti più assidui sono stati quelli per Raphael Onyedika del Midtjylland. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, per arrivare al nigeriano il club meneghino può arrivare a investire poco meno di 10 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022), le ultime novità suitra il club rossonero e il nuovo possibileper ilIlè sempre a caccia di un nuovo centrocampista e, al momento, ipiù assidui sono stati quelli per Raphael Onyedika del Midtjylland. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, per arrivare al nigeriano il club meneghino può arrivare a investire poco meno di 10 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

