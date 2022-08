Calcio | Lukaku | ' non mi interessa la classifica marcatori | penso solo allo scudetto'

(Di martedì 9 agosto 2022) Milano, 9 ago. - (Adnkronos) - "Gli attaccanti in Serie A sono tutti forti, a me non importa della, ve lo dico onestamente. Io, questa è la cosa più importante". Lo dice l'attaccante dell'Inter Romeluai microfoni di Dazn in vista dell'inizio del campionato. "Meglio se i gol arrivano, certo, ma l'Inter gioca per lo, non per gli obiettivi individuali", aggiunge il 29enne belga.

