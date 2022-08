Cagliari, Rog: «Liverani mi ha aiutato nella scelta di restare» (Di martedì 9 agosto 2022) Cagliari, le parole di Marko Rog in conferenza stampa: «Ho avuto l’opportunità di andare via, ma ho preferito stare qua» (Lorenzo Schirru inviato all’Unipol Domus) – Il giocatore del Cagliari Marko Rog parla in conferenza stampa all’Unipol Domus. Il centrocampista croato è fresco di rinnovo contrattuale. Di seguito le sue parole. A DISPOSIZIONE – «Avevo un fastidio al polpaccio, ma sono a disposizione del mister ma deve valutare lui come è giusto che sia». MERCATO – «Ho avuto l’opportunità di andare via, ma ho preferito stare qua». COME TI SENTI – «Mi sento una mezz’ala, lo faccio da una vita. Siamo in tanti ed è una cosa positiva, il campionato sarà lungo e dovremo essere tutti pronti. Fa piacere essere tanti perché sono tutti bravi, anche i nuovi acquisti. C’è una concorrenza sana». Liverani ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022), le parole di Marko Rog in conferenza stampa: «Ho avuto l’opportunità di andare via, ma ho preferito stare qua» (Lorenzo Schirru inviato all’Unipol Domus) – Il giocatore delMarko Rog parla in conferenza stampa all’Unipol Domus. Il centrocampista croato è fresco di rinnovo contrattuale. Di seguito le sue parole. A DISPOSIZIONE – «Avevo un fastidio al polpaccio, ma sono a disposizione del mister ma deve valutare lui come è giusto che sia». MERCATO – «Ho avuto l’opportunità di andare via, ma ho preferito stare qua». COME TI SENTI – «Mi sento una mezz’ala, lo faccio da una vita. Siamo in tanti ed è una cosa positiva, il campionato sarà lungo e dovremo essere tutti pronti. Fa piacere essere tanti perché sono tutti bravi, anche i nuovi acquisti. C’è una concorrenza sana»....

