Boom di morti per il caldo. I dati del ministero, le città più colpite (Di martedì 9 agosto 2022) Come rilevato dal Cnr il 2022 finora è l'anno più caldo di sempre e l'estate in corso ha le carte in regola per essere considerata la più rovente, anche del 2003 quando in Europa di contarono decine di migliaia di morti. Le elevate temperature, superiori di 3 gradi centigradi rispetto alla media, e le ondate di calore che hanno interessato l'Italia a partire dal mese di maggio e fino alle prime due settimane di luglio sono ora state associate a un incremento della mortalità, soprattutto nelle regioni del centro sud maggiormente interessate per intensità e durata del fenomeno. I dato emerge dal Report mortalità e accessi in pronto soccorso estate 2022, curato dal ministero della Salute. Nel dettaglio, a maggio la mortalità è risultata superiore del 10% con un eccesso registrato a Brescia, Roma, Pescara, Bari e Potenza, a giugno ... Leggi su iltempo (Di martedì 9 agosto 2022) Come rilevato dal Cnr il 2022 finora è l'anno piùdi sempre e l'estate in corso ha le carte in regola per essere considerata la più rovente, anche del 2003 quando in Europa di contarono decine di migliaia di. Le elevate temperature, superiori di 3 gradi centigradi rispetto alla media, e le ondate di calore che hanno interessato l'Italia a partire dal mese di maggio e fino alle prime due settimane di luglio sono ora state associate a un incremento della mortalità, soprattutto nelle regioni del centro sud maggiormente interessate per intensità e durata del fenomeno. I dato emerge dal Report mortalità e accessi in pronto soccorso estate 2022, curato daldella Salute. Nel dettaglio, a maggio la mortalità è risultata superiore del 10% con un eccesso registrato a Brescia, Roma, Pescara, Bari e Potenza, a giugno ...

LaVeritaWeb : Picchi di decessi tra gli inoculati con due dosi (fino al 220% in più rispetto ai renitenti). Da Londra alla Scozia… - Betterd64021359 : RT @riccardoweiss: In UK boom di morti under 40 nei mesi della vaccinazione. ?????????????????????? - anna30048679 : RT @UngattoperTutti: Boom di morti Under 40 anni in Inghilterra durante la vaccinazione #tgcom24 Molte reazioni avverse ai vaccini saran… - ribelle51 : RT @lvogruppo: Nella fascia 15-39 anni il tasso di mortalità ogni 100mila abitanti risulta più alto tra i vaccinati. Il picco a novembre… - gal_gio : RT @lvogruppo: Nella fascia 15-39 anni il tasso di mortalità ogni 100mila abitanti risulta più alto tra i vaccinati. Il picco a novembre… -