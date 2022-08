Berrettini subito fuori dal Masters 1000 di Montreal. Avanza in due set Carreno Busta (Di martedì 9 agosto 2022) Matteo Berrettini gioca una delle sue più brutte partite della stagione e viene eliminato in due set da un Pablo Carreno Busta invece molto solido. Il 31enne spagnolo al secondo turno del Masters 1000 di Montreal se la vedrà con il vincente del match di questa sera tra Fognini e Rune. Uno dei peggiori Berrettini dell’anno Il Carreno Busta che scende in campo al Court Rogers è molto simile a quello che Berrettini aveva affrontato durante il primo set degli ottavi dell’Australian Open: brillante al servizio, insidioso in risposta e rognoso come al solito negli scambi da fondocampo, soprattutto sulla non particolarmente rapida superficie canadese. Questo fattore dà invece più fastidio a Matteo che appare poco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 agosto 2022) Matteogioca una delle sue più brutte partite della stagione e viene eliminato in due set da un Pabloinvece molto solido. Il 31enne spagnolo al secondo turno deldise la vedrà con il vincente del match di questa sera tra Fognini e Rune. Uno dei peggioridell’anno Ilche scende in campo al Court Rogers è molto simile a quello cheaveva affrontato durante il primo set degli ottavi dell’Australian Open: brillante al servizio, insidioso in risposta e rognoso come al solito negli scambi da fondocampo, soprattutto sulla non particolarmente rapida superficie canadese. Questo fattore dà invece più fastidio a Matteo che appare poco ...

SportRepubblica : Tennis: Berrettini subito eliminato al Masters 1000 di Montreal - sportal_it : Matteo Berrettini è irriconoscibile: subito fuori a Montreal - Eurosport_IT : GIORNATA DA DIMENTICARE PER MATTEO ?? Berrettini si ferma subito a Montreal, messo alle corde da un ottimo Carreno… - mestiziosa : Che carino Matteo che per risparmiarci la civil war che avrebbe scatenato l’ottavo Berrettini-Sinner ha scelto di farsi eliminare subito ?? - MercRF : RT @TennisWorldit: Atp Montreal Draw - Derby Berrettini-Sinner agli Ottavi, subito Kyrgios per Medvedev: Un tabellone molto insidioso per i… -