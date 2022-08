Berlusconi in campo, gioca la 'partita' (anche) a Monza (Di martedì 9 agosto 2022) AGI - Gli ultimi nomi sono quelli dell'attaccante del Napoli Petagna e del centrocampista Rovella dalla Juve, nell'ultima stagione in prestito al Genoa. Ma sono tante le trattative - dopo quelle andate in porto, per fare qualche esempio, di Caprari, Marlon, Ranocchia, Pessina - ancora aperte del Monza, la più importante è quella che potrebbe portare in Brianza l'ex interista Icardi. Tra pochi giorni inizia il campionato e, riferiscono fonti parlamentari azzurre, Berlusconi oltre che sulla campagna elettorale è concentrato su quella acquisti della squadra costruita insieme a Galliani e guidata dal tecnico Stroppa. Calcio e politica: un binomio che per il Cavaliere è stato vincente, con i successi realizzati al Milan. Ora potrebbe riproporsi lo 'schema' anche nelle urne. Nei giorni scorsi si era parlato dell'ipotesi che l'ex premier ... Leggi su agi (Di martedì 9 agosto 2022) AGI - Gli ultimi nomi sono quelli dell'attaccante del Napoli Petagna e del centrocampista Rovella dalla Juve, nell'ultima stagione in prestito al Genoa. Ma sono tante le trattative - dopo quelle andate in porto, per fare qualche esempio, di Caprari, Marlon, Ranocchia, Pessina - ancora aperte del, la più importante è quella che potrebbe portare in Brianza l'ex interista Icardi. Tra pochi giorni inizia il campionato e, riferiscono fonti parlamentari azzurre,oltre che sulla campagna elettorale è concentrato su quella acquisti della squadra costruita insieme a Galliani e guidata dal tecnico Stroppa. Calcio e politica: un binomio che per il Cavaliere è stato vincente, con i successi realizzati al Milan. Ora potrebbe riproporsi lo 'schema'nelle urne. Nei giorni scorsi si era parlato dell'ipotesi che l'ex premier ...

