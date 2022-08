Benessere animale, per le associazioni le modifiche al testo del decreto non bastano: “Controlli pochi e annunciati” (Di martedì 9 agosto 2022) È una partita ancora aperta quella del Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere animale (SQNBA). Restano diversi nodi da sciogliere, sebbene nel testo del decreto interministeriale portato dal governo in Conferenza Stato-Regioni e da cui nascerà l’etichettatura nazionale volontaria, siano state già apportate alcune modifiche rispetto alla proposta originaria, tanto contestata dalle 14 associazioni della coalizione contro le #BugieInEtichetta. Tra queste, Animal Equality, Ciwf, Confconsumatori, Enpa, Essere Animali, Greenpeace, Lav, Legambiente e Wwf, secondo cui il testo, senza alcune cruciali modifiche, “avrebbe favorito gli interessi degli allevamenti industriali a carattere intensivo che lavorano ai limiti di legge” e che, dunque, hanno accolto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) È una partita ancora aperta quella del Sistema di Qualità Nazionale per il(SQNBA). Restano diversi nodi da sciogliere, sebbene neldelinterministeriale portato dal governo in Conferenza Stato-Regioni e da cui nascerà l’etichettatura nazionale volontaria, siano state già apportate alcunerispetto alla proposta originaria, tanto contestata dalle 14della coalizione contro le #BugieInEtichetta. Tra queste, Animal Equality, Ciwf, Confconsumatori, Enpa, Essere Animali, Greenpeace, Lav, Legambiente e Wwf, secondo cui il, senza alcune cruciali, “avrebbe favorito gli interessi degli allevamenti industriali a carattere intensivo che lavorano ai limiti di legge” e che, dunque, hanno accolto ...

