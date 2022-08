Bargiggia: il Sassuolo vuole 45 milioni per Raspadori. La trattativa è in una fase di stallo (Di martedì 9 agosto 2022) Paolo Bargiggia arriva alla conclusione che il Sassuolo chiede 45 milioni per Raspadori e che la trattativa – se così vogliamo chiamarla – è molto complessa. Il Napolista lo scrisse il giorno dell’incontro: il 5 agosto. È questa la vera cifra chiesta dal club emiliano e perciò da allora la trattativa è di fatto ferma. Il Napoli – come ricordato dal Corriere dello Sport – offre 28 milioni più Ounas o al massimo 31 milioni. Ecco cosa scrive Bargiggia sul suo sito: Secondo quanto appreso in esclusiva da Paolo Bargiggia, si registra una brusca frenata nella trattativa tra Napoli e Sassuolo per Raspadori. Il club emiliano per ora non abbassa le pretese e continua a ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 agosto 2022) Paoloarriva alla conclusione che ilchiede 45pere che la– se così vogliamo chiamarla – è molto complessa. Il Napolista lo scrisse il giorno dell’incontro: il 5 agosto. È questa la vera cifra chiesta dal club emiliano e perciò da allora laè di fatto ferma. Il Napoli – come ricordato dal Corriere dello Sport – offre 28più Ounas o al massimo 31. Ecco cosa scrivesul suo sito: Secondo quanto appreso in esclusiva da Paolo, si registra una brusca frenata nellatra Napoli eper. Il club emiliano per ora non abbassa le pretese e continua a ...

