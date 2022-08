Angela Celentano | ecco com' è a 26 anni dalla sua scomparsa | l' immagine diffusa dalla famiglia

Così Catello e Maria. I genitori di, la bimba scomparsa sul Monte Fairo, a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 10 agosto del 1996, non si arrendono. La famiglia, attraverso un comunicato, fa sapere che, grazie all'...commenta Sono passati 26 anni dalla scomparsa di, di cui si sono perse le tracce il 10 agosto 1996 sul Monte Fairo , a Vico Equense, in provincia di Napoli. Ora i genitori Maria e Catello, attraverso un comunicato, hanno fatto ...«In coincidenza con il ventiseiesimo anniversario della scomparsa sul Monte Faito di nostra figlia Angela Celentano, esperti dell'associazione «Missing Angels Org» con sede in Florida (Usa) grazie a u ...«In coincidenza con il ventiseiesimo anniversario della scomparsa sul Monte Faito di nostra figlia Angela Celentano, esperti dell'associazione «Missing ...