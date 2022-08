Vaiolo delle scimmie, via alla vaccinazione allo Spallanzani (Di lunedì 8 agosto 2022) Vaiolo delle scimmie, parte la vaccinazione allo Spallanzani: Nel Lazio i casi sono attualmente 109. Il ministero della salute indica la somministrazione al personale sanitario e in generale a maschi che hanno rapporti sessuali con altri maschi. Come aveva annunciato l’assessore alla sanità Alessio D’Amato, da oggi lunedì 8 agosto inizia la campagna di vaccinazione contro il Vaiolo delle scimmie, che stando ai dati di sabato 6 ha infettato 109 persone nella nostra regione. E’ lo Spallanzani, l’istituto nazionale per le malattie infettive, a fare da apripista in tutta Italia per l’inoculazione del siero, seguito da Milano la prossima settimana. Per il Lazio, come indicato dal ministero ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 agosto 2022), parte laSpnzani: Nel Lazio i casi sono attualmente 109. Il ministero della salute indica la somministrazione al personale sanitario e in generale a maschi che hanno rapporti sessuali con altri maschi. Come aveva annunciato l’assessoresanità Alessio D’Amato, da oggi lunedì 8 agosto inizia la campagna dicontro il, che stando ai dati di sabato 6 ha infettato 109 persone nella nostra regione. E’ lo Spnzani, l’istituto nazionale per le malattie infettive, a fare da apripista in tutta Italia per l’inoculazione del siero, seguito da Milano la prossima settimana. Per il Lazio, come indicato dal ministero ...

