Tyson minaccia la compagnia Hulu per aver “rubato” la sua storia | “Le teste rotoleranno”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 8 agosto 2022) Manca poco oramai alla messa in onda di “Mike”, il film sulla vita di Mike, che sarà presentato in anteprima suil 25 agosto e vede la regia di Craig Gillespie e Trevante Rhodes nei panni del celebre pugile. Ma proprio lui si è scagliato contro la produzione, prima sul suo profilo Instagram “è la versione in streaming della tratta degli schiavi. Mi hannolae non mi hanno pagato. Non lasciatevi ingannare da. Non sostengo la lorosulla mia vita. Non è il 1822. È il 2022. Mi hannoladella vita e non mi hanno pagato. Per i dirigenti disono solo un negro, possono vendere all’asta “ Visualizza questo post su Instagram Un ...