Sui monti dell’oasi aspettando le stelle cadenti: appuntamento a Pannarano (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minutiDopo due anni di assenza forzata, il 12 agosto ritorna l’evento più magico e atteso dell’oasi della “Montagna di Sopra” a Pannarano, giunto alla XVI edizione. La serata evento avrà inizio alle ore 18,00 ma sarà, come sempre, una non stop di 24 ore dal mattino del 12 agosto fino al mattino del giorno successivo e tante saranno le sorprese. Quest’anno, anche per far fronte alle spese, è stato previsto un contributo che comprende la disponibilità di un posto tenda, la cena rustica e l’escursione guidata notturna; alle ore 18:00, tutti i tavoli dell’area attrezzata dovranno essere liberi e a disposizione di coloro che parteciperanno alla serata evento. Per l’escursione mattutina in grotta e per la serata evento è obbligatoria la prenotazione entro e non oltre il 9 agosto. Ecco il programma: Ore 9,00: Ritrovo nell’Oasi – Località ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minutiDopo due anni di assenza forzata, il 12 agosto ritorna l’evento più magico e attesodella “Montagna di Sopra” a, giunto alla XVI edizione. La serata evento avrà inizio alle ore 18,00 ma sarà, come sempre, una non stop di 24 ore dal mattino del 12 agosto fino al mattino del giorno successivo e tante saranno le sorprese. Quest’anno, anche per far fronte alle spese, è stato previsto un contributo che comprende la disponibilità di un posto tenda, la cena rustica e l’escursione guidata notturna; alle ore 18:00, tutti i tavoli dell’area attrezzata dovranno essere liberi e a disposizione di coloro che parteciperanno alla serata evento. Per l’escursione mattutina in grotta e per la serata evento è obbligatoria la prenotazione entro e non oltre il 9 agosto. Ecco il programma: Ore 9,00: Ritrovo nell’Oasi – Località ...

enpaonlus : Studente-pastore precipita e muore con il suo cane sui monti bergamaschi: Matteo Carminati aveva 25 anni - la Repub… - ilvaglio1 : Pannrano: sui monti dell'oasi WWF aspettando le stelle cadenti #stellecadenti #oasipannarano #wwfsannio #benevento - walterdariz : @Mov5Stelle @MicheleGubitosa Poi è arrivato Monti e ha imposto ad eni di vendere le proprie quote sui gasdotti tran… - LuciaTR9 : RT @Axxiae: Due anni da questa foto e Annina mi mette le foto sui monti Kaz. Poi uno non deve fare il clown e pensare che abbiano festeggia… - Marzian54240925 : @LauraIlluminat2 @La_manina__ @EnricoLetta @CarloCalenda Laura vai pure sui monti. Noi qui staremo meglio con i nostri non Fascisti. Idiota. -