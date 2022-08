Sprechi alimentari | guardare | annusare | assaggiare Il cibo batte la data di scadenza

(Di lunedì 8 agosto 2022) Anche frutta e verdura vengono spesso sprecate Roma, 8 agosto 2022 - Via libera al consumo delsenza più l'assillo delle "scadenze". È quello che sta succedendo in Gran Bretagna per comre ...

sistemieconsu : Che cosa è la sostenibilità alimentare? Lotta agli sprechi alimentari La - GiacomoDome : @drag_me_down_H Il punto è che non ci sono sprechi maggiori. È questo il passo che dovremmo fare tutti quanti: amme… - EArcolao : RT @Demos_Piemonte: #Overshootday. Se dimezzassimo gli sprechi alimentari, l’Earth Overshoot day guadagnerebbe ben 1??3?? giorni. E, se rid… - TrendOnline : Vuoi #risparmiare #denaro ? Allora parti dal #cibo : ecco come evitare di sperperare i tuoi #soldi con questi terri… - Gabriel03268755 : @matteosalvinimi Avendoti servito ad un tavolo e avendoti sentito parlare con un presidente provinciale del Nord It… -

È quello che sta succedendo in Gran Bretagna per combattere gliper cui nell'Ue (dati 2018) sono finiti nella spazzatura 88 milioni di tonnellate di prodotti, il 10% buttati perché ...... ridurre gli impatti ambientali e gli; ampliare, ristrutturare e digitalizzare spazi e immobili connessi alle attività delle aree mercatali; migliorare l'accessibilità e la ...La biotecnologa alimentare Balsimelli: "Serve cautela per sforare i tempi". Molti consumatori non conoscono neppure la differenza tra etichette: "I prodotti freschi, surgelati, o quelli fatti in casa ...In Gran Bretagna le catene della grande distribuzione hanno deciso di togliere le diciture. L’Ue mantiene l’obbligo. La differenza tra "consumare entro" e il termine minimo di conservazione ...