Simona Izzo e Ricky Tognazzi | “Gli uomini sposati vivono più delle donne? Nessuna sorpresa | noi ci occupiamo di tutto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 agosto 2022) I siparietti trada anni divertono il pubblico. L’ultimo in ordine di tempo arriva dalla lettura che la coppia dà di una recente ricerca riportata dal Guardian sulle aspettative di vita in base al sesso di appartenenza. “se glipiù a lungo: sono oggetto di accudimento permanente da parteloro compagne”, osserva, come scrive Leggo. Ereplica: “A dire la verità, più che accudito io mi sento controllato da te: e cambiati la camicia, quei calzini non vanno bene, hai fatto le analisi del sangue? C’è poco da fare, sei una donna ...