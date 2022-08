SERIE A LECCE, CALCIOMERCATO E UNDICI INIZIALE (Di lunedì 8 agosto 2022) Missione salvezza per il LECCE di Baroni, vittorioso dell’ultimo campionato di SERIE B. Mantenere la categoria sarebbe un grande successo per i salentini, considerando che l’ultima apparizione nella massima SERIE targata 2019/20 si è conclusa con una retrocessione all’ultima giornata, con il rigore fallito da Mancosu che ha segnato la sliding door della stagione. La mano al mercato è affidata all’esperienza di Corvino e del team di scout, i quali con un minuzioso lavoro, hanno regalato in rosa diversi gioielli che Baroni sta raffinando al meglio, come Hjulmand, Helgason e Pablo Rodriguez: per loro la stagione che sta per iniziare potrebbe essere quella del salto di qualità definitivo. Dal mercato sono arrivati altri profili simili, come Bistrovic, mezzala tuttofare e Banda, esterno offensivo molto veloce. L’ossatura invece, è stata ... Leggi su sportnews.snai (Di lunedì 8 agosto 2022) Missione salvezza per ildi Baroni, vittorioso dell’ultimo campionato diB. Mantenere la categoria sarebbe un grande successo per i salentini, considerando che l’ultima apparizione nella massimatargata 2019/20 si è conclusa con una retrocessione all’ultima giornata, con il rigore fallito da Mancosu che ha segnato la sliding door della stagione. La mano al mercato è affidata all’esperienza di Corvino e del team di scout, i quali con un minuzioso lavoro, hanno regalato in rosa diversi gioielli che Baroni sta raffinando al meglio, come Hjulmand, Helgason e Pablo Rodriguez: per loro la stagione che sta per iniziare potrebbe essere quella del salto di qualità definitivo. Dal mercato sono arrivati altri profili simili, come Bistrovic, mezzala tuttofare e Banda, esterno offensivo molto veloce. L’ossatura invece, è stata ...

