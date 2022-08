(Di lunedì 8 agosto 2022) Lutto nel mondo dello spettacolo e del doppiaggio: il 6 agosto scorso, colui che ha inventato il linguaggio di, èall’età di 85 anni. Chi era, ora ricordato soprattutto per aver ‘inventato’ la lingua di, ha prestato la sua voce a tantissimi personaggi dell’animazione internazionale. Nato a Milano nel 1937, aveva iniziato a lavorare nel 1985, poi grazie a Carosello aveva mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo. Chi ha doppiatoha doppiato Topolino nel programma Topolino Show, Fred Flinstones e anche Calimero. La sua voce, tra l’altro, era stata utilizzata per gli spot Ferrero, Findus, Linus, Raid, Coccolino, Vecchia ...

CorriereCitta : Morto il doppiatore Carlo Bonomi, inventore della ‘lingua’ di Pingu - chiibitaetae : Ma io scopro solo ora che è morto il doppiatore di Pingu :(((( - Luca_Zepponi : @Alessio95983803 @_ElPrincipe22 Il vecchio doppiatore è morto credo - _ElPrincipe22 : @Swaffle_7 Mi faceva troppo ridere la sua voce Purtroppo è morto per quello hanno cambiato doppiatore - romi_andrio : RT @tvsvizzera: La sua risata era prestata a Streapy, il personaggio di Bruno Bozzetto di Scacciapensieri. Ora la risata di Carlo Bonomi si… -

Apprendiamo da Fanpage di un gravissimo lutto che ha colpito il mondo del cinema: èCarlo Bonomi, attore eche ha prestato la voce a tanti personaggi nel mondo dei cartoni animati, nonché colui che ha inventato la strana lingua di Pingu, serie per bambini in voga ...Il fratello maggiore di Speed Racer èin un incidente automobilistico durante una gara molto ... Chi è Emile Hirsch Emile Hirsch,e cantante statunitense, è conosciuto in Italia per la ...Lutto nel mondo dello spettacolo e del doppiaggio: il 6 agosto scorso Carlo Bonomi, colui che ha inventato il linguaggio di Pingu, è morto all’età di 85 anni. Chi era Carlo Bonomi Carlo Bonomi, ora ri ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-ffbde4ac-1a79-3683-b92a-377ea878d3 ...