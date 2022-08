Mahatma Gandhi e la ribellione pacifista

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 agosto 2022) L’ottenimento dell’indipendenza dell’India è avvenuto grazie alla “non lotta” di Mohandas Karamchand, chiamatoche vuol dire “Grande Anima”. Egli nacque nel lontano 1865, studiò diritto in Inghilterra e si trasferì in Sudafrica. Qui difese i diritti degli indiani presenti. Nel 1915 tornò in India e divenne la guida del Partito del Congresso. : approfondimento “Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”.Le sue idee pacifiste prevedevano una totale repulsione nei confronti di qualsiasi forma di violenza. Chi usa questa, infatti, diventa non meno colpevole dei suoi oppressori. Grazie alle sue proteste pacifiche contro il governo coloniale, egli riuscì ad ottenere l’indipendenza della sua terra. Il digiuno era la sua arma cardine. La dignità delle donne, l’eliminazione delle ...