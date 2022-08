M5s, chiuso il termine per le candidature: ecco i big che restano fuori (Di lunedì 8 agosto 2022) Da Alessandro Di Battista a Rocco Casalino, diversi i big che hanno deciso di non autocandidarsi alle parlamentarie pentastellate. E scoppia il caso Ferrara Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 agosto 2022) Da Alessandro Di Battista a Rocco Casalino, diversi i big che hanno deciso di non autocandidarsi alle parlamentarie pentastellate. E scoppia il caso Ferrara

agorarai : 'Chi esce con le ossa rotte è Letta: prima ha chiuso al M5S, poi si è consegnato a Calenda, che ha strappato il 30%… - infoitinterno : Chiuso il termine per le candidature M5s, non ci sono Casalino e Di Battista - infoitinterno : Chiuso termine candidature M5s, non ci sono Casalino e Di Battista - askanews_ita : Chiuso il termine per le candidature #M5s, non ci sono #Casalino e #DiBattista - fisco24_info : Parlamentarie Cinquestelle, fuori Casalino e Di Battista: AGI - Si è concluso il termine per la presentazione delle… -