Lucid - Nuovo allestimento per la Air | è lo Stealth Look

(Di lunedì 8 agosto 2022) LaMotors lancia unper la sua Air. Si tratta dello, un'opzione che conferisce alla berlina elettrica un design ancor più sportivo grazie a modifiche a 35 componenti degli esterni, tra cui le calotte degli specchietti retrovisori, le finiture più scure del tettuccio o i rivestimenti dei fari anteriori e dei fanali posteriori. Optional da 6 mila dollari. Il, che si aggiunge a quello di serie, il Platinum, sarà disponibile in opzione per tutte e tre le versioni della Air: Grand Touring Performance, Grand Touring e Touring. L'opzione include anche undesign e finiture esclusive per i cerchi, caratterizzati da inserti in nero satinato: i clienti, infatti, potranno ...

Dunque, in questa seconda parte dell'anno Lucid Motors dovrà accelerare la produzione se intende davvero raggiungere il suo obiettivo. Produrre in serie una vettura in volumi importanti non è una ...