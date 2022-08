Lavare i piatti, l’errore che fanno tutti: non puoi non usarli (Di lunedì 8 agosto 2022) Il rito di Lavare i piatti è una parentesi imprescindibile dopo ogni pasto. Attenzione, però: molto probabilmente anche tu fai questo errore. Lavare i piatti (fonte pexels)Negli ultimi anni le casalinghe e gli scapoli incalliti hanno a disposizione un vasto assortimento di detergenti, profumatori per ambienti e prodotti tecnologici per sveltire e rendere più agevoli le pulizie di casa. Sebbene la scienza abbia prodotto creazioni innovative come gli aspirapolvere autonomi, lavastoviglie e asciugatrici, nulla sostituisce l’intervento diretto dell’uomo. E se la lavastoviglie, nello specifico, rappresenta un valido escamotage per riordinare in fretta e furia, delegando alla tecnologia il compito di detergere piatti e stoviglie, il lavaggio a mano si rivela sempre il più accurato. Come ... Leggi su ck12 (Di lunedì 8 agosto 2022) Il rito diè una parentesi imprescindibile dopo ogni pasto. Attenzione, però: molto probabilmente anche tu fai questo errore.(fonte pexels)Negli ultimi anni le casalinghe e gli scapoli incalliti hanno a disposizione un vasto assortimento di detergenti, profumatori per ambienti e prodotti tecnologici per sveltire e rendere più agevoli le pulizie di casa. Sebbene la scienza abbia prodotto creazioni innovative come gli aspirapolvere autonomi, lavastoviglie e asciugatrici, nulla sostituisce l’intervento diretto dell’uomo. E se la lavastoviglie, nello specifico, rappresenta un valido escamotage per riordinare in fretta e furia, delegando alla tecnologia il compito di detergeree stoviglie, il lavaggio a mano si rivela sempre il più accurato. Come ...

