Lady Gaga prossima interprete di un sequel famosissimo: fan in delirio (Di lunedì 8 agosto 2022) Lady Gaga si cimenterà in un altro ruolo importantissimo che, con molta probabilità, la consacrerà definitivamente a stella del cinema americano. Lady Gaga ci riprova e stavolta interpreterà un ruolo difficile, controverso, un ruolo che potrebbe consacrarla come miglior attrice dei prossimi anni. Lady Gaga – ANSA- curiosauro.itMa di che ruolo si tratta? E perché i fan sono già in delirio? Lo sono perché la signora Gaga interpreterà il sequel di Joker 2 nel ruolo di Harley Quinn. L'attrice e cantante ha confermato via social che affiancherà Joaquin Phoenix nel sequel del film diretto da Todd Phillips. Il regista aveva già presentato il primo film alla Mostra del Cinema di Venezia nel ...

