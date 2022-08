Kurt Angle | “Sono deluso per non aver lottato con Vince | avrei dei dubbi sulla riuscita però”

Zona_Wrestling : Kurt Angle: 'Sono deluso per non aver mai lottato con Vince, avrei dei dubbi sulla riuscita però'… - Zona_Wrestling : Kurt Angle: 'Durante un segmento con Stephanie, Vince McMahon mi mise davvero molto a disagio'… - KNIGHT_N_HALE : @ConsensusScore Orion Cosce ???? Kurt Angle - GM_Z_6 : @Moussolinho io ho pensato a Kurt Angle - vamaluccio : Ma in campo era entrato Kurt angle con una bottiglietta? #TottenhamRoma -

World Wrestling

Dal 27 giugno 2002, giorno in cui affrontòa SmackDown presentandosi come il simbolo della "Ruthless Aggression", a oggi molte cose sono cambiate. Cena è riuscito a diventare il vero volto ...Purtroppo mancano nomi di spicco come Daniel Bryan,, Chris Jericho, CM Punk a causa di problemi di licenza, ma la community si è già attivata per utilizzare l'editor di gioco e creare le ... Kurt Angle rivela come si è sbarazzato degli antidolorifici Kurt Angle, Hall of Famer della WWE, è sicuramente uno dei migliori pro wrestler che abbiano mai combattuto all'interno dello squared circle. Ha ottenuto molti risultati nella compagnia, essendo stato ...Kurt Angle è tra quelle superstar che ha vissuto diverse evoluzioni del suo personaggio, passando dal serio al comico e viceversa in una frazione di secondo. Nel 2000 è stato anche coinvolto in un ...