Juve, per l'attacco torna di moda il nome di Milik (Di lunedì 8 agosto 2022) La Juve continua a cercare un attaccante per completare il reparto offensivo: riprende quota il nome di Milik La Juve continua a cercare un attaccante con cui completare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dalla Repubblica però, quell'attaccante non sarà Morata. L'Atletico Madrid avrebbe ribadito ieri ai bianconeri che non ha intenzione di cederlo. La Juventus si guarda intorno allora e tra i nomi ritorna anche quello di Arkadiusz Milik, assieme a Muriel e Depay il principale candidato per il ruolo di vice Vlahovic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

