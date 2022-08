Guardiola: «Una settimana fa Haaland era un incapace, ora è il nuovo Alan Shearer o Cristiano Ronaldo…» (Di lunedì 8 agosto 2022) Il cecchino è tornato. Due gol con due tiri alla prima partita in Premier League. Esatto: 75,8% di possesso palla e 831 passaggi, ma solo due tiri. Menomale che c’è Erling HaAland a metterli dentro e a rispondere immediatamente alle polemiche (forse troppe) dopo la prestazione incolore nel Community Shield contro il Liverpool. Si riscatta subito, regAlando al campionato inglese il suo biglietto da visita. Sorprendente? Non per Guardiola, che ha difeso il grande investimento del club ai microfoni di Sky Sports. «Una settimana fa Erling HaAland era un incapace, adesso è il nuovo Alan Shearer o Thierry Henry o Cristiano Ronaldo» Pep insiste: «La doppietta di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 agosto 2022) Il cecchino è tornato. Due gol con due tiri alla prima partita in Premier League. Esatto: 75,8% di possesso palla e 831 passaggi, ma solo due tiri. Menomale che c’è Erlinga metterli dentro e a rispondere immediatamente alle polemiche (forse troppe) dopo la prestazione incolore nel Community Shield contro il Liverpool. Si riscatta subito, regdo al campionato inglese il suo biglietto da visita. Sorprendente? Non per, che ha difeso il grande investimento del club ai microfoni di Sky Sports. «Unafa Erlingera un, adesso è ilo Thierry Henry oRonaldo» Pep insiste: «La doppietta di ...

