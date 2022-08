Gli agricoltori canadesi contro Trudeau: col suo piano si rischia una crisi alimentare (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Canada rischia uno scenario “olandese”: gli agricoltori sono sul piede di guerra a causa dell’insistenza del premier Justin Trudeau sulla riduzione dei fertilizzanti, e adesso anche alcune Province esprimono disappunto a livello politico contro il governo federale. Quest’ultimo giustifica le sue misure con l’obiettivo di contrastare il cambiamento climatico; così ha disposto la riduzione del 30% dell’uso dei fertilizzanti entro il 2030, visto che soprattutto i fertilizzanti azotati sono responsabili delle emissioni di gas serra. Ma in questo particolare frangente, con la guerra in Ucraina la priorità del Paese è la sicurezza alimentare, come afferma Paul McLauchlin, presidente dei comuni rurali della Provincia dell’Alberta. McLauchlin ha aggiunto che senza l’aiuto delle nuove tecnologie, una ... Leggi su api.follow (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Canadauno scenario “olandese”: glisono sul piede di guerra a causa dell’insistenza del premier Justinsulla riduzione dei fertilizzanti, e adesso anche alcune Province esprimono disappunto a livello politicoil governo federale. Quest’ultimo giustifica le sue misure con l’obiettivo di contrastare il cambiamento climatico; così ha disposto la riduzione del 30% dell’uso dei fertilizzanti entro il 2030, visto che soprattutto i fertilizzanti azotati sono responsabili delle emissioni di gas serra. Ma in questo particolare frangente, con la guerra in Ucraina la priorità del Paese è la sicurezza, come afferma Paul McLauchlin, presidente dei comuni rurali della Provincia dell’Alberta. McLauchlin ha aggiunto che senza l’aiuto delle nuove tecnologie, una ...

