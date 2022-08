Giulia Stabile | il contratto con Mediaset è stato firmato | a settembre sarà in studio

Leggi su specialmag

(Di lunedì 8 agosto 2022) Ennesima conferma per la ballerina: gran ritorno in prima serata per il talento di “Amici”.(fonte instagram)Il talent “Amici” sforna ogni anno un nuovo assortimento di talenti nel campo della musica e del ballo; alcuni di essi hanno sfruttato il trampolino di lancio per emergere nello show-business, come nel caso di Elodie, Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Alcuni di essi, poi, si configurano come aspiranti conduttori, variando perciò dalle loro competenze di base: è il caso delle ballerina. Dopo aver conquiil podio durante la ventesima edizione di “Amici”, la performer italo-spagnola si è cimentata alla conduzione di “Tu si que vales” nel 2021, raccogliendo ampi consensi da parte del pubblico. Nelle ultime ore una ...