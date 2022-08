Gaza - Israele, il cessate il fuoco regge. Riaperti i valichi di frontiera - Esteri - quotidiano.net (Di lunedì 8 agosto 2022) Gaza: accordo tra Israele e Palestina sul cessate il fuoco. Ultime notizie Tel Aviv, 8 agsto 2022 - Dopo l'annuncio di ieri sul cessate il fuoco tra Israele e Jihad islamica a Gaza (con la mediazione ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022): accordo trae Palestina sulil. Ultime notizie Tel Aviv, 8 agsto 2022 - Dopo l'annuncio di ieri suliltrae Jihad islamica a(con la mediazione ...

rubio_chef : Se non imporrete a Israele di abbattere muri e checkpoint, di mettere a terra i droni, di far rientrare le navi che… - direzioneprc : Le bombe di Israele su Gaza di ieri hanno ammazzato almeno 10 persone, tra cui donne e una bambina, e ne hanno feri… - Agenzia_Ansa : Israele ha accettato una tregua a Gaza. Lo ha dichiarato una fonte della sicurezza egiziana. 'La parte israeliana h… - LauraGi63815697 : RT @OttobreInfo: L'Italia non condanna l'uccisione di bambini e 'l'attacco preventivo' da parte di Israele a Gaza, bensì condanna 'il lanci… - maximone816 : RT @sergio_scorza: C'e un aggressore, Israele, e c'è un aggredito, il popolo palestinese. Da 74 anni. Basta questo a smascherare la vostra… -