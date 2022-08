Femminile | la prua biancoceleste non ha rivali - Cronaca - lanazione it

(Di lunedì 8 agosto 2022) Le ragazze del Fossamastra festeggiano appena superata la linea del traguardo: per le biancocelesti la quarta vittoria alla Passeggiata Morin Si dice sempre che confermarsi è sempre più difficile: non ...

Per la borgata guidata da Marco Boccolini, al quarto Paliodopo quelli del 1995, del 2015 e del 2021, la festa è scattata subito. "Riconfermarsi è una cosa meravigliosa " afferma la ...... dietro gli Stati Uniti e davanti alla Romania quellodi Caterina Monteggia, Emma ... Archiviato il Mondiale di Varese, l'Italia del canottaggio punta laverso un altro impegno ... Fossamastra trionfa davanti a Fezzano e Spezia Centro. Per le biancazzurre è la quarta vittoria alla Morin Nella gara femminile, il testa a testa delle corsie centrali dura fino a 50 metri di distanza dalla Morin. Poi il Fossamastra si impone. Ed è bis ...Si chiude in bellezza la rassegna iridata con gli azzurri protagonisti. Tra i successi spicca l’oro nel quattro di coppia Under 23 con il figlio d’arte Matteo Sartori ...