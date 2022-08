Enrico Lucherini: i 90 anni del più grande ufficio stampa italiano (Di lunedì 8 agosto 2022) I 90 anni di Enrico Lucherini 90 anni oggi eppure vitalissimo, Enrico Lucherini è il simbolo dell’epoca d’oro del cinema italiano e l’inventore di una professione, l’ufficio stampa. Quella strada, che lo allontanò dal palcoscenico sul quale era salito insieme a mostri sacri come Alida Valli o Rossella Falk, gli fu suggerita da Sophia Loren, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 8 agosto 2022) I 90di90oggi eppure vitalissimo,è il simbolo dell’epoca d’oro del cinemae l’inventore di una professione, l’. Quella strada, che lo allontanò dal palcoscenico sul quale era salito insieme a mostri sacri come Alida Valli o Rossella Falk, gli fu suggerita da Sophia Loren, L'articolo proviene da Novella 2000.

cjmimun : auguri affettuosi a Enrico Lucherini - pleporace : Enrico Lucherini festeggia oggi 90 anni. Ha contribuito a far nascere la comunicazione cinematografica in Italia, p… - _PuntoZip_ : Oggi in TV: L’agenda di Enrico Lucherini. Omaggio per i novant’anni del celebre press agent - ginugiola : RT @toscani65652: Enrico Lucherini: «Così ho inventato le star». Aneddoti e ricordi irresistibili di una vita nel cinema - ginugiola : RT @fraversion: imperdibile intervista a Enrico Lucherini, al @Corriere, con un passaggio esilarante: “Mi piace Miriam Leone che conobbi a… -