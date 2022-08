Enrico Letta si è beccato un altro “stai sereno”. E ora cerca solo di salvare la faccia (Di lunedì 8 agosto 2022) Non si è trattato dello “stai sereno” renziano, ma qualcosa di molto ma molto simile. E adesso Enrico Letta cerca di aggrapparsi a qualsiasi cosa pur di rimediare alla figuraccia. Tenta in ogni modo di salvare la faccia, perché errori del genere non sono concessi a un leader. Chiaramente il suo nemico numero uno adesso risponde al nome di Carlo Calenda. «Gli italiani», dice al Tg1 il segretario dem, «hanno visto benissimo. C’è stato un patto sottoscritto. Una parte ha deciso di non onorare la parola data. Secondo me in politica, come nella vita, è abbastanza grave. Quali promesse puoi fare agli italiani se sanno che già con gli alleati rompi la parola data?». Enrico Letta e lo schema delle alleanze LEGGI ANCHE L'ironia di Giorgia ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 agosto 2022) Non si è trattato dello “” renziano, ma qualcosa di molto ma molto simile. E adessodi aggrapparsi a qualsiasi cosa pur di rimediare alla figuraccia. Tenta in ogni modo dila, perché errori del genere non sono concessi a un leader. Chiaramente il suo nemico numero uno adesso risponde al nome di Carlo Calenda. «Gli italiani», dice al Tg1 il segretario dem, «hanno visto benissimo. C’è stato un patto sottoscritto. Una parte ha deciso di non onorare la parola data. Secondo me in politica, come nella vita, è abbastanza grave. Quali promesse puoi fare agli italiani se sanno che già con gli alleati rompi la parola data?».e lo schema delle alleanze LEGGI ANCHE L'ironia di Giorgia ...

AnnalisaChirico : La strategia di Enrico Letta - stiamo con Fratoianni&Bonelli per i numeri, con Calenda per la politica- convincerà… - pietroraffa : 'Offri pure i collegi che si sono liberati a Di Maio, Tabacci e agli altri alleati. Ti saluto con cordialità e senz… - fattoquotidiano : Luigi Di Maio varca la porta del Nazareno: è l’immagine del giorno. Che permette – a sera – di far annunciare a Enr… - cavetibi : RT @mariamacina: Renzi ai suoi segnala che quella odierna è stata “la Caporetto di Enrico Letta“. Poi li invita a “staccare Twitter e ad an… - dilul68 : RT @GermanoDottori: A quanto pare, l’ipotesi che facevo qui qualche giorno fa sta prendendo quota… -