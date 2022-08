Docente esperto, lo scossone definitivo alla libertà d’insegnamento (Di lunedì 8 agosto 2022) La legge 107/15 (la sedicente “Buona Scuola” di Renzi) fu pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio di quell’anno, mentre la gran parte dei docenti della scuola secondaria di II grado era impegnata nell’Esame di Stato. Oggi la mossa estiva è ancor più grave. Nella bozza del decreto Aiuti bis, l’art 4-bis dispone che “i docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili possono accedere alla qualifica di Docente esperto e maturano conseguentemente il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Può accedere alla qualifica di Docente esperto, che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) La legge 107/15 (la sedicente “Buona Scuola” di Renzi) fu pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio di quell’anno, mentre la gran parte dei docenti della scuola secondaria di II grado era impegnata nell’Esame di Stato. Oggi la mossa estiva è ancor più grave. Nella bozza del decreto Aiuti bis, l’art 4-bis dispone che “i docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili possono accederequalifica die maturano conseguentemente il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Può accederequalifica di, che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento, ...

