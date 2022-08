Cos’è la sindrome del secondo bambino o del bambino di mezzo

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 8 agosto 2022) Per anni è stata diffusa l’idea che i figli disoffrano nel non ricevere e stesse attenzioni dei fratelli più grandi o dei più piccoli della famiglia. Questo fenomeno non è solo una credenza ma nella scienza e conosciuto con il nome didel. Sebbene non sia un’esperienza comune a tutte le famiglie e non tutti i soffrano di questa, generalmente riguarda ilgenito (nel caso ci siano solo due fratelli) o comunque quello di(nel caso ci siano tre fratelli), e accade quando questo si sente messo da parte rispetto agli altri. Questa situazione potrebbe verificarsi quando i genitori coccolano il figlio più piccolo, oppure affidano tutte le responsabilità al maggiore, mentre quello di...