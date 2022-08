Copa del Rey 2022 | ecco tutti i vincitori di Palma de Mallorca

(Di lunedì 8 agosto 2022) Arrivano i verdetti dopo giorni di regate alladel Reyde. Dopo essersi portato molto avanti rispetto agli inseguitori, Hatari trionfa nei ClubSwan 50, ottenendo la tanto attesa vittoria, sfumata la scorsa edizione per un solo punto. I risultati dopo l’ultimo giorno didel ReyNella flotta ClubSwan 36 Giangiacomo Serena soffia la vittoria a Farstar di Lorenzo Mondo, rimontando nell’ultimo giorno e vincendo il titolo per il secondo anno di fila: “Abbiamo fatto la nostra migliore regata l’ultimo giorno”, ha dichiarato Michele Paoletti, tattico di G Spot. “È stato molto più difficile quest’anno. Il livello di questa flotta è salito così tanto in maniera incredibile”. Nei BMW Orc 1 ha prevalso Carl-Peter Forster con il suo giovane team del programma ...

SELENE ALIFAX alla 40° Copa del Rey: Lo Swan 42 di Massimo De Campo chiude quarto a Palma de Mallorca

PALMA DE MAIORCA - Alessandria Sailing Team nella top ten a Palma de Maiorca. Alla Copa del Rey, grande evento velistico internazionale, e successo italiano con i napoletani di 'Scugnizza', con il re ...