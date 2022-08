Chiara Nasti e la proposta di matrimonio: ecco come ha reagito davanti a Zaccagni (Di lunedì 8 agosto 2022) Chiara Nasti è una delle influencer più discusse del momento e molto spesso si è parlato di lei anche per sottoporla a dure critiche. Ultimamente, però, tutti i suoi followers si sono davvero commossi per un video pubblicato proprio in queste ore sul suo profilo social ufficiale. Scopriamo cosa è successo Le diChiarazioni di Chiara Nasti hanno fatto discutere il popolo del web per diverse settimane. Nessuno potrà dimenticare, ad esempio, le parole davvero poco lusinghiere che ha rivolto al suo ex Niccolò Zaniolo. Ha diChiarato, infatti, che il mancino romanista classe 99’ non possa sfoggiare “dimensioni” invidiabili. Nel leggere quelle parole, dunque, in molti sono rimasti davvero sconcertati ed hanno sottolineato che commenti del genere siano stati davvero poco eleganti. A questo, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 8 agosto 2022)è una delle influencer più discusse del momento e molto spesso si è parlato di lei anche per sottoporla a dure critiche. Ultimamente, però, tutti i suoi followers si sono davvero commossi per un video pubblicato proprio in queste ore sul suo profilo social ufficiale. Scopriamo cosa è successo Le dizioni dihanno fatto discutere il popolo del web per diverse settimane. Nessuno potrà dimenticare, ad esempio, le parole davvero poco lusinghiere che ha rivolto al suo ex Niccolò Zaniolo. Ha dito, infatti, che il mancino romanista classe 99’ non possa sfoggiare “dimensioni” invidiabili. Nel leggere quelle parole, dunque, in molti sono rimasti davvero sconcertati ed hanno sottolineato che commenti del genere siano stati davvero poco eleganti. A questo, ...

lunatiqeh : Chiara Nasti è la classica vrenzola che si fa mettere incinta per sistemarsi E CI È RIUSCITA ???????????? - CorSport : #Lazio, #Zaccagni si sposa: ecco la proposta a Chiara #Nasti ?? - GossipItalia3 : Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposano: la romantica proposta in riva al mare #gossipitalianews - LALAZIOMIA : #Calcio Zaccagni, la proposta di matrimonio a Chiara Nasti - pinkspacedude : Questa proposta sobria di Zaccagni a Chiara Nasti è borderline offensiva io volevo come minimo i putti in jet pack… -