Calciomercato Napoli, Giuntoli ha un asso nella manica: colpo stellare (Di lunedì 8 agosto 2022) Napoli, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha già deciso la strategia da adottare: il prossimo colpo può essere stellare. La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis sembra scatenata nelle ultime ore. La realtà dei fatti è che il club ha fretta di sistemare le cose dopo gli addii di David Ospina, Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 8 agosto 2022), il direttore sportivo Cristianoha già deciso la strategia da adottare: il prossimopuò essere. La SSCdi Aurelio De Laurentiis sembra scatenata nelle ultime ore. La realtà dei fatti è che il club ha fretta di sistemare le cose dopo gli addii di David Ospina, Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne Questo articolo è comparsosua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato | Il @PSG_inside vuole Fabian #Ruiz, calciatore che il @sscnapoli non vorrebbe perdere a zero: le ul… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli e @SassuoloUS si avvicinano a piccoli passi all'accordo finale per #Raspadori - DiMarzio : . @sscnapoli, a centrocampo può tornare di moda il nome di Nahitan #Nandez - NapoliFCNews : Ha chiesto la cessione: niente Juve e ‘tradimento’ #Napoli #SSCNapoli #ForzaNapoliSempre #SSCN - NapoletanoFier1 : RT @DiMarzio: . @sscnapoli, #Raspadori è sempre più vicino -