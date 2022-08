Addio a Olivia Newton-John, ma è mistero: cosa non dice il marito (Di lunedì 8 agosto 2022) È morta a 73 anni Olivia Newton-John, la cantante e attrice australiana, che aveva recitato in Grease accanto a John Travolta. "La signora Olivia Newton-John (73) è morta pacificamente nel suo ranch nel sud della California questa mattina, circondata da familiari e amici", ha annunciato John Easterling, suo marito, sulla sua pagina Facebook ufficiale. "Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento molto difficile". La causa del decesso però resta un mistero, non è stata resa nota. Olivia Newton-John non aveva mai nascosto la sua battaglia contro il cancro al seno, con una recidiva nel 2017. Per questo suo marito l'ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) È morta a 73 anni, la cantante e attrice australiana, che aveva recitato in Grease accanto aTravolta. "La signora(73) è morta pacificamente nel suo ranch nel sud della California questa mattina, circondata da familiari e amici", ha annunciatoEasterling, suo, sulla sua pagina Facebook ufficiale. "Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento molto difficile". La causa del decesso però resta un, non è stata resa nota.non aveva mai nascosto la sua battaglia contro il cancro al seno, con una recidiva nel 2017. Per questo suol'ha ...

