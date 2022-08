Ultime Notizie – Elezioni 2022, Calenda: “Niente più alleanza con il Pd” – Video (Di domenica 7 agosto 2022) “Ho comunicato ai vertici del Pd che non intendo andare avanti con quest’alleanza. Ci ho creduto, forse sono stato ingenuo”. Così Carlo Calenda, leader di Azione a Mezz’ora in più, su Rai Tre. “Non mi sento a mio agio, non c’è dentro coraggio, bellezza, serietà e amore a fare politica così, ho quindi comunicato ai vertici del Pd che non intendo andare avanti con questa alleanza”. “L’ho detto poco fa a Franceschini – rivela – . E’ una delle decisioni più sofferte che ho preso da quando sono in politica”, aveva spiegato poco prima. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 7 agosto 2022) “Ho comunicato ai vertici del Pd che non intendo andare avanti con quest’. Ci ho creduto, forse sono stato ingenuo”. Così Carlo, leader di Azione a Mezz’ora in più, su Rai Tre. “Non mi sento a mio agio, non c’è dentro coraggio, bellezza, serietà e amore a fare politica così, ho quindi comunicato ai vertici del Pd che non intendo andare avanti con questa”. “L’ho detto poco fa a Franceschini – rivela – . E’ una delle decisioni più sofferte che ho preso da quando sono in politica”, aveva spiegato poco prima. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : Ucraina, ultime notizie. Partite altre 4 navi, anche quella per l’Italia - SkyTG24 : Governo, verso le #elezioni, #Calenda: 'Non intendo andare avanti con alleanza con Pd.' LIVE - Corriere : Calenda: «Intesa con il Pd? Può essere cancellata, no annacquata» - fanpage : Enrico Letta risponde a Carlo #Calenda - PianetaMilan : .@acmilan , Yacine #Adli dice no alla Francia e sceglie l’Algeria | News #ACMilan #Milan #SempreMilan -