TS – Sampdoria, è fatta per Damsgaard al Brentford (Di domenica 7 agosto 2022) 2022-08-07 21:02:44 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: GENOVA – Manca solo l’annuncio ufficiale che arriverà domani dopo le visite mediche, poi Mikkel Damsgaard sarà un giocatore del Brentford. Il centrocampista danese della Sampdoria oggi è partito per Londra e domani firmerà il contratto che lo legherà al club inglese per i prossimi quattro anni. Il passaggio del danese al Brentford si era inceppato per il mancato accordo sulle commissioni agli agenti, problema rientrato. Per la Sampdoria una cessione importante dal punto di vista del bilancio: 14 milioni più 6 di bonus. Sul fronte della difesa piace tantissimo Rugani della Juve con la Samp che pagherebbe metà del suo ingaggio (circa un milione e mezzo di euro) ma la trattativa non si sbloccherà fino a quando il ... Leggi su justcalcio (Di domenica 7 agosto 2022) 2022-08-07 21:02:44 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: GENOVA – Manca solo l’annuncio ufficiale che arriverà domani dopo le visite mediche, poi Mikkelsarà un giocatore del. Il centrocampista danese dellaoggi è partito per Londra e domani firmerà il contratto che lo legherà al club inglese per i prossimi quattro anni. Il passaggio del danese alsi era inceppato per il mancato accordo sulle commissioni agli agenti, problema rientrato. Per launa cessione importante dal punto di vista del bilancio: 14 milioni più 6 di bonus. Sul fronte della difesa piace tantissimo Rugani della Juve con la Samp che pagherebbe metà del suo ingaggio (circa un milione e mezzo di euro) ma la trattativa non si sbloccherà fino a quando il ...

