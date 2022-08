Traffico Roma del 07-08-2022 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 7 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneregolare sulle strade della capitale su via del Foro Italico è chiusa per lavori di ripristino delle barriere di sicurezza la rampa di uscita su Corso Francia in direzione della galleria Giovanni XXIII questa sera alle 20:45 allo stadio Olimpico l’amichevole trae Shakhtar Donetsk previste le consuete modifiche alla viabilità intorno allo stadio con divieti di fermata e di parcheggio dedicate in Piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade l’area del Foro Italico è servita dalla linea tram 2 da Piazza Mancini e da 14 linee di bus sempre questa sera dalle 21:30 alle 6 chiusa la via Pontina tra tordecenci e via di Decima verso Pomeziaè deviato sulla laterale all’altezza di Spinaceto per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...