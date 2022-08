Tabellone Atp Los Cabos 2022: Medvedev guida il seeding, forfait Fognini (Di domenica 7 agosto 2022) Il Tabellone completo dell’Atp di Los Cabos 2022. Sul cemento messicano torna il numero uno al mondo Daniil Medvedev, fermo dal torneo di Maiorca dello scorso giugno. Il numero due del seeding è il canadese Felix Auger-Aliassime, mentre Fabio Fognini ha dato forfait dopo la vittoria nel doppio di Umago e quindi non ci saranno italiani attesi al via del torneo. Tabellone COMPLETO FINALE (1) Medvedev b. (3) Norrie 7-5 6-0 SEMIFINALI (1) Medvedev b. (4) Kecmanovic 7-6(0) 6-1 (3) Norrie b. (2) Auger-Aliassime 6-4 3-6 6-3 QUARTI DI FINALE (1) Medvedev b. Berankis 6-2 6-2 (4) Kecmanovic b. (6) Nakashima 6-2 6-4 (3) Norrie b. Albot 6-3 7-6(4) (2) Auger-Aliassime b. Johnson 6-4 7-6(3) SECONDO TURNO (1) ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) Ilcompleto dell’Atp di Los. Sul cemento messicano torna il numero uno al mondo Daniil, fermo dal torneo di Maiorca dello scorso giugno. Il numero due delè il canadese Felix Auger-Aliassime, mentre Fabioha datodopo la vittoria nel doppio di Umago e quindi non ci saranno italiani attesi al via del torneo.COMPLETO FINALE (1)b. (3) Norrie 7-5 6-0 SEMIFINALI (1)b. (4) Kecmanovic 7-6(0) 6-1 (3) Norrie b. (2) Auger-Aliassime 6-4 3-6 6-3 QUARTI DI FINALE (1)b. Berankis 6-2 6-2 (4) Kecmanovic b. (6) Nakashima 6-2 6-4 (3) Norrie b. Albot 6-3 7-6(4) (2) Auger-Aliassime b. Johnson 6-4 7-6(3) SECONDO TURNO (1) ...

