Simona Branchetti al posto della Panicucci? Mediaset | come stanno le cose

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 agosto 2022)sostituisce Federicaa Mattino Cinque? Voci insistenti su questo possibile cambiamento in casacircolano da diverso tempo, ma lesarebbero molto diverse. Poco più di un mese fa l'ex mezzo busto del Tg5 è approdata su Canale 5 con il suo nuovo programma per sostituire Federicae Francesco Vecchi nel periodo estivo. Sul penultimo numero di Nuovo una lettrice ha scritto a Maurizio Costanzo, che ha una sua rubrica in cui parla di Tv con i lettori, dicendo di apprezzare molto la conduttrice e non facendo mistero di sperare che possa avere sempre più spazio, magari andando a sostituire proprio la. Al messaggiolettrice, però, Costanzo ha rismettendo subito ...