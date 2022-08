Roma, colto in flagrante piromane dell’Insugherata: lo vedono mentre appicca l’incendio, rischia il linciaggio (VIDEO) (Di domenica 7 agosto 2022) “Al fuoco! Al fuoco!” Essere svegliati così alle cinque e mezza del mattino di una calda domenica dì agosto non è piacevole. Ma gli abitanti del piccolo borgo di Sant’Andrea ormai a questi allarmi si sono abituati. Per tutta la notte l’aria è stata irrespirabile a Roma, in zona Ipogeo degli Ottavi. Come accade da giorni. L’ultimo incendio, enorme, tre giorni fa. Solo chi ha vissuto qui negli ultimi mesi ha imparato a notare la differenza tra l’odore del fumo che resta nell’aria per qualche ora e anche più – residuo di roghi già spenti – da quello acre e insopportabile che prende alla gola e ti spinge ad abbandonare l’abitazione per il timore di restare intossicato. Questa mattina è toccato alla signora Stefania, dall’ultimo piano di una palazzina di fronte alla nostra, chiedere l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco. Riserva data alle fiamme da un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 agosto 2022) “Al fuoco! Al fuoco!” Essere svegliati così alle cinque e mezza del mattino di una calda domenica dì agosto non è piacevole. Ma gli abitanti del piccolo borgo di Sant’Andrea ormai a questi allarmi si sono abituati. Per tutta la notte l’aria è stata irrespirabile a, in zona Ipogeo degli Ottavi. Come accade da giorni. L’ultimo incendio, enorme, tre giorni fa. Solo chi ha vissuto qui negli ultimi mesi ha imparato a notare la differenza tra l’odore del fumo che resta nell’aria per qualche ora e anche più – residuo di roghi già spenti – da quello acre e insopportabile che prende alla gola e ti spinge ad abbandonare l’abitazione per il timore di restare intossicato. Questa mattina è toccato alla signora Stefania, dall’ultimo piano di una palazzina di fronte alla nostra, chiedere l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco. Riserva data alle fiamme da un ...

CorriereCitta : Roma, colto in flagrante piromane dell’Insugherata: lo vedono mentre appicca l’incendio, rischia il linciaggio (VID… - drugo79 : @augustociardi75 Hai colto il punto infatti.......si fa un nome e per la gran parte del roma-twitter è un fenomeno… - angeleri_mauro : RT @11Giuliano: Altro Giovane: Alatri,Francesco colto da un malore fulminante muore sul lavoro a 35 anni in un magazzino edile. I funerali… - Frances35601317 : RT @11Giuliano: Altro Giovane: Alatri,Francesco colto da un malore fulminante muore sul lavoro a 35 anni in un magazzino edile. I funerali… - Etrurianews : TARQUINIA - Erano da poco passate le 15 di oggi pomeriggio quando è scattata la macchina dei soccorsi per un uomo i… -