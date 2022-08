Quartararo: "Gomma sbagliata al posteriore, superare è stato un incubo" (Di domenica 7 agosto 2022) Fatica a sorridere Fabio Quartararo nel post gara di Silverstone, e per capire il perché basta guardare la classifica. Il francese non ha potuto fare meglio dell'ottava posizione, a causa in primis di ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 7 agosto 2022) Fatica a sorridere Fabionel post gara di Silverstone, e per capire il perché basta guardare la classifica. Il francese non ha potuto fare meglio dell'ottava posizione, a causa in primis di ...

motosprint : #Quartararo: “Gomma sbagliata al posteriore, superare è stato un incubo” - FormulaPassion : #MotoGP: tutta l'amarezza di #Quartararo al termine di un #BritishGP all'insegna della sofferenza - gponedotcom : “L’errore è stato nostro, abbiamo utilizzato la media perché non abbiamo provato la dura. Cosa manca alla Yamaha? V… - EItonMcCartney : RT @_rik46: Quartararo è stato due giri dietro Zarco e gli ha completato ammazzato la gomma MA LA YAMAHA NON FA CAGARE - DBDeiman : Il calo della gomma morbida all'anteriore per Quartararo ormai è evidente... #MotoGP #BritishGP -